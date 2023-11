VÍDEO – Cobra é flagrada na ponte do terminal no Centro de Brusque

Uma cobra foi flagrada na ponte Arthur Schlosser, conhecida como a ponte do terminal, no Centro de Brusque, na manhã desta quarta-feira, 22.

O animal não peçonhento estava transitando no meio da via. Ao se deparar com uma cobra na rua ou na residência, a orientação do Corpo de Bombeiros é para não mexer com o animal.

Também é orientado que a pessoa não tente decifrar a espécie da cobra, pois ela pode ser peçonhenta.

Veja o vídeo:

