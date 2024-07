VÍDEO – Condenado por estupro que estava foragido é preso em Blumenau nesta terça-feira

Um homem, de 33 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na tarde desta terça-feira, 16, em Blumenau. O crime ocorreu em 2022, na cidade de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, e ele estava foragido há um mês.

O foragido foi localizado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídio do Departamento de Investigação Criminal (DIC), após troca de informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Homem estava foragido

A Polícia cumpriu mandado de prisão decorrente de condenação transitada em julgado a uma pena de 16 anos pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido praticado duas vezes no ano de 2022.

O suspeito, que estava foragido desde 14 de junho deste ano, foi localizado na rua Gustavo Zimmermann, no bairro Itoupava Central. De acordo com a Polícia, ele não resistiu à prisão, em seguida, foi encaminhado para sede da DIC, posteriormente encaminhado para o Presídio Regional de Blumenau, ficando à disposição do Poder Judiciário.

