VÍDEO – Homem é flagrado pendurado na porta de carro no Vale do Itajaí

Um homem foi flagrado neste domingo, 7, pendurado na porta de um carro, com as pernas para fora do veículo, na rua Júlio Michel, no bairro Fortaleza, em Blumenau.

Em certo momento, o homem consegue entrar no Chevrolet Onix e a motorista para o carro próximo a um ponto de ônibus.

Veja o vídeo do homem pendurado na porta de carro:

Não há informações sobre o que teria acontecido para o homem estar pendurado no Chevrolet Onix, com placas de Lages.

