VÍDEO – Homem invade delegacia do Sul de Santa Catarina para tentar esfaquear companheira

Na tarde da quinta-feira, 29, uma situação violenta e inesperada foi registrada dentro da delegacia de Polícia Militar Unificada (DPMU) de Maracajá, no Sul de Santa Catarina. Um homem de 52 anos, visivelmente alterado, entrou na delegacia e tentou esfaquear sua companheira, ameaçando-a de morte.

A ação foi impedida pelo irmão da vítima, que, com a ajuda de um policial civil, conseguiu imobilizar o agressor. As imagens da ocorrência foram disponibilizadas nas redes sociais do delegado-geral Ulisses Gabriel.

Segundo informações, a mulher havia procurado a delegacia após ser agredida pelo companheiro, que havia chegado em casa agressivo. Enquanto registrava o Boletim de Ocorrência ao lado do irmão, o homem invadiu a sala, fazendo ameaças de morte e levando a mão à cintura. Nesse momento, gritos de “ele está armado” alertaram os policiais civis e militares presentes.

O irmão da vítima agiu rapidamente, evitando que o agressor sacasse a faca que portava. A vítima foi protegida por estagiários da DPMU, enquanto o policial civil correu para o local e imobilizou o homem, algemando-o em seguida.

O agressor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e levado à Central de Plantão Policial de Araranguá. A faca utilizada na tentativa foi apreendida pela polícia.

