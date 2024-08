Hospital Azambuja realiza primeira cirurgia de escoliose pelo SUS em Brusque

O Hospital Azambuja realizou nesta semana a primeira cirurgia de escoliose pelo Sistema Único de Saúde, em Brusque. Até então, o procedimento era disponibilizado apenas para pacientes particulares ou conveniados. Em 2022, o hospital recebeu o credenciamento para cirurgias de Alta Complexidade em Ortopedia e Traumatologia.

A cirurgia foi realizada pelos médicos Rafael Barreiros Hoffmann e Francisco Marcondes Penha, que contaram com o apoio do neurofisiologista Luciano da Silveira, responsável pela monitorização neurológica intraoperatória, da anestesiologista Renata Gullini, de dois instrumentadores, da equipe de enfermagem e de uma acadêmica intercambista da Unifebe.

Para Rafael, a realização da primeira cirurgia de escoliose pelo SUS no hospital representa um marco tanto para a instituição quanto para a comunidade de Brusque. “Há quase dois anos, o hospital foi credenciado para a realização de cirurgias de alta complexidade em ortopedia e traumatologia, o que permitiu que pacientes, antes encaminhados para cidades como Itajaí, Blumenau e Florianópolis, pudessem ser tratados aqui em nosso município. Desde então, diversos procedimentos foram realizados, beneficiando muitos pacientes”, explicou.

Grande estrutura

O médico completa que, até o momento, as cirurgias para correção de deformidades na coluna pelo SUS não eram possíveis devido a questões logísticas, especialmente a falta de equipamentos adequados. “Hoje, ao realizar esta cirurgia, consolidamos, mais uma vez, a capacidade estrutural e profissional do Hospital Azambuja para a realização de cirurgias de grande porte em nossa instituição”.

O diretor administrativo do Hospital Azambuja, Padre Nélio Roberto Schwanke, reforçou que a realização da cirurgia mostra o compromisso da instituição com a saúde pública e a inclusão de todos os pacientes no acesso aos serviços de alta complexidade. “Nosso objetivo é seguir ampliando a capacidade do hospital para atender de forma integral e humanizada, permitindo que cada vez mais pacientes possam receber o cuidado necessário aqui mesmo em Brusque”.

O gestor hospitalar, Gilberto Bastiani, também destacou a importância deste avanço para o hospital e para a comunidade. “Estamos trabalhando constantemente para garantir que a nossa comunidade tenha acesso a tratamentos de alta complexidade com segurança e qualidade, sem precisar se deslocar para outras cidades”.

A preparação envolveu investimentos significativos e a estruturação da equipe e do hospital.

Pacientes em espera

O médico Rafael Barreiros Hoffmann também disse que atualmente, o hospital possui alguns pacientes na fila de espera para a cirurgia de escoliose. “Esta primeira paciente estava na fila do Hospital Azambuja há mais de um ano, e, antes disso, aguardava em outra instituição, sendo remanejada para cá após o credenciamento para alta complexidade”, afirmou Hoffmann.

Segundo ele, a possibilidade de realizar a cirurgia em Brusque facilita a recuperação e o acompanhamento dos pacientes, eliminando a necessidade de deslocamentos para municípios distantes.

Pacientes que necessitam da cirurgia

Hoffmann mencionou ainda que os pacientes que necessitam de cirurgia de escoliose pelo SUS devem inicialmente passar pela atenção básica de saúde em seus municípios. “Eles são avaliados nos postos de saúde e, se o médico identificar alguma alteração nos exames, o paciente é encaminhado para o nosso ambulatório, onde passa por uma avaliação com especialistas”.

A longo prazo, os benefícios para os pacientes que passam por essa cirurgia são significativos. “Além da melhora no padrão respiratório, especialmente em casos de grandes deformidades, há também o aumento da autoestima e a estabilização das deformidades. O tratamento cirúrgico é indicado para casos em que há uma perspectiva de piora significativa da condição”, completou Hoffmann.

Leia também:

1. Freundenfest, espetáculo de dança e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

2. Entre flores e bengalas: descubra o sítio oculto em plena área urbana de Brusque

3. Mega-Sena: apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas no concurso 2768

4. Concorra a um boné e um moletom oficiais do Bruscão

5. Ampliação do canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes é obra prioritária para garantir competividade

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: