VÍDEO – PRF começa a utilizar drones para flagrar infrações e fiscalizar rodovias catarinenses

A partir desta sexta-feira, 30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) passa a contar com uma nova ferramenta de fiscalização das rodovias catarinenses. Por meio de drones, a PRF monitorará o tráfego nas BRs e flagrará motoristas que cometerem infrações.

Nesta primeira fase, as aeronaves não tripuladas vão sobrevoar a Via Expressa (BR-282) e a BR-101, entre São José e Palhoça, na Grande Florianópolis, onde já está instalada sinalização indicativa deste tipo de fiscalização.

Segundo a PRF, o uso de drones marca um avanço na fiscalização das rodovias federais, com foco em infrações como uso de telefone celular ao volante, presença de caminhões e carretas na faixa da esquerda e falta de uso do cinto de segurança.

Com capacidade de zoom de até sete vezes e podendo voar a altitudes entre dez e 20 metros, as aeronaves garantem ao policial uma visão privilegiada e funcionam como plataforma elevada de observação.

A fiscalização com drones, conforme explica Leandro Andrade, chefe da Delegacia PRF em São José, funciona como um “binóculo moderno”, estendendo e ampliando a visão dos policiais.

Leandro detalha que os motoristas flagrados não serão abordados no momento do flagrante; em vez disso, as infrações serão registradas para posterior autuação, devido ao grande volume de veículos, à falta de acostamento e à preocupação com a segurança de quem utiliza a rodovia.

Os dois drones da PRF em Santa Catarina são registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e os policiais encarregados da operação foram capacitados pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e possuem certificação para a condução de aeronaves. Cada operação é planejada previamente e tem plano de voo registrado no sistema da Aeronáutica, conforme as normas de segurança.

Médio e longo prazo

Vários testes operacionais foram realizados no mês de agosto. Mas a fiscalização efetiva ocorre a partir desta sexta-feira, com uma equipe padrão composta por três PRFs: um operador de drone, um observador de ambiente e um responsável pela segurança da equipe e dos usuários da rodovia.

A implementação desta tecnologia segue orientação da direção-geral da PRF em Brasília (DF), que recomendou a busca por soluções tecnológicas de videomonitoramento em todo o país. As iniciativas locais, como a da PRF em Santa Catarina, serão compartilhadas para a construção de um modelo nacional de fiscalização.

Paralelamente, a PRF em Santa Catarina também planeja fiscalizar rodovias por meio de câmeras fixas. Os equipamentos vão monitorar pontos estratégicos, sempre sob supervisão de um policial. Por exigir um maior número de etapas, a implementação do modelo ainda não tem data divulgada.

