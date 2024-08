Morre no hospital narrador que caiu de cabine em Concórdia

O narrador esportivo Carlos Augusto Padilha, ou Gugu como era conhecido, de 65 anos, morreu nesta sexta-feira, 30, dois meses após cair de uma cabine de transmissão em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. O acidente aconteceu no dia 15 de junho após um jogo amador. Gugu ficou gravemente ferido.

Carlos Augusto foi internado no hospital São Francisco, em Concórdia, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou por alguns procedimentos cirúrgicos. Porém, algumas semanas depois foi transferido para um hospital em Lindóia do Sul.

O Concórdia Atlético Clube e a Associação Chapecoense de Futebol publicaram notas lamentando a morte do narrador.

Nota do Concórdia:

“O Concórdia Atlético Clube lamenta profundamente o falecimento de Carlos Augusto Padilha, conhecido como Gugu. O jornalista faleceu na manhã desta sexta-feira (30) no Hospital em Izolde Dalmora, em Lindóia do Sul. Gugu, que estava internado após um grave acidente no mês de junho, faleceu em decorrência de uma parada cardíaca.

Gugu foi uma figura essencial para o esporte em Concórdia. Sua dedicação como narrador e comunicador trouxe vida e emoção aos jogos do Galo do Oeste.

O clube expressa suas sinceras condolências à família e aos amigos de Gugu. Sua contribuição para o esporte será sempre lembrada com carinho.

Aos amigos, familiares e ouvintes, nossos mais sinceros sentimentos!”

Nota da Chapecoense:

“A Associação Chapecoense de Futebol manifesta o mais profundo e sincero pesar pelo falecimento do narrador esportivo Carlos Augusto Padilha, ocorrido nesta sexta-feira (30), aos 65 anos.

Gugu – como era conhecido – estava internado desde junho, quando sofreu um acidente de trabalho ao cair de uma cabine de transmissão no interior de Concórdia.

Ao longo da sua trajetória profissional, Gugu acompanhou diversos momentos da Chapecoense, emprestando a voz para transmissões de jogos da equipe alviverde. Aos familiares, amigos, colegas e ouvintes, o nosso desejo de força e os mais sinceros sentimentos.”

Acidente do narrador

De acordo com os bombeiros, Carlos caiu de uma altura de cerca de 4 metros de altura. Testemunhas não souberam explicar como a queda aconteceu.

A queda aconteceu logo após um jogo amador narrado por Carlos, na localidade de Boa Esperança, no interior de Concórdia.

Gugu era candidato a vereador da cidade pelo Partido Progressistas. Além disso, durante a carreira trabalhou em diversas rádios de Concórdia.

