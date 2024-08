Homem é preso após descumprir medida protetiva contra companheira adolescente em Ascurra

Na tarde desta sexta-feira, 30, por volta das 13h30, a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem de 37 anos pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto na Lei Maria da Penha, em Ascurra.

O indivíduo foi preso em flagrante no dia 20 de julho, por lesão corporal praticada contra sua companheira de 15 anos. No dia seguinte, após a audiência de custódia, foi solto com a aplicação de medidas protetivas de urgência, dentre elas: não se aproximar da vítima e não manter contato com ela. Porém, logo após ser solto, voltou a se aproximar da vítima.

O mandado de prisão foi realizado nesta sexta-feira, no centro de Ascurra, no local de trabalho do homem.

O preso restou encaminhado ao Instituto Geral de Perícias, para exame de corpo de delito, e posteriormente ao Presídio Regional de Blumenau, onde aguardará a realização audiência de custódia, ficando assim à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Ascurra.

