Samae de Brusque assina ordem de serviço para construção de nova ETA Central

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque realizou nesta sexta-feira, 30, a assinatura da ordem de serviço da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Central, com tratamento de água de até 100 litros por segundo.

A ETA Compacta faz parte de um conjunto de melhorias que tem início na captação do bairro Guarani, com a implantação de uma nova adutora de 500mm de diâmetro e aproximadamente 1,5 mil metros de extensão até a ETA Central.

O diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira, explica que com esta obra concluída, a Estação Central, que é responsável por 85% do abastecimento da cidade, passará a produzir 450 litros por segundo.

O investimento para a obra na ETA Central é de R$ 5 milhões e tem prazo de conclusão de 12 meses.

