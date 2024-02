VÍDEO – Hospital e ambulatórios de Blumenau registram lotação e pessoas no chão; confira os posicionamentos

Moradores de Blumenau passam por alguns transtornos no atendimento médico em Blumenau durante este período de Carnaval. Moradores encaminharam para o jornal O Município Blumenau imagens e vídeos registrando filas e até pessoas no chão, sentadas ou deitadas.

Em conversa com uma moradora de Blumenau, ela explicou que precisou levar a mãe para o Ambulatório Geral da Família (AGF) nesta segunda-feira, 12, pois ela estava passando mal. Primeiramente, ela passou em um hospital, contudo, o local estava lotado e por isso, mudou a rota e seguiu para o Ambulatório Geral do Garcia, que era o único em funcionamento na cidade, na segunda-feira.

Chegando no local, percebeu uma grande fila, demora nos atendimentos, e por conta do grande fluxo de pessoas, ela também relatou haver pessoas sentadas no chão, esperando atendimento. “Algumas pessoas começaram a ir embora, já que o atendimento estava demorando muito. Havia apenas dois médicos atendendo e penso que não havia médicos suficientes para toda a demanda. Foi um descaso total”, finalizou.

Posicionamento da Semus

Em contato com a Secretaria de Promoção da Saúde (Semus), o órgão reconheceu que no Ambulatório Geral do Garcia houve um aumento de demanda, apesar da movimentação já ser mais comum nas segundas-feiras.

Ainda segundo a Semus, quando perceberam a alta demanda, buscaram soluções para melhorar o atendimento da população. E para esta terça-feira, 13, houve um aumento de salas de teleatendimento para agilizar as necessidades dos moradores de Blumenau e evitar novos transtornos.

Confira a nota completa da Secretaria de Promoção da Saúde:

“A Secretaria de Promoção da Saúde (Semus) reconhece a significativa demanda registrada no AGF Garcia nesta segunda-feira, dia 12. A Semus está tomando medidas imediatas para resolver a situação da maneira mais eficaz possível. Para facilitar o acesso aos cuidados médicos, as pessoas que se encontravam na unidade foram direcionadas a um link específico do Alô Saúde, dispensando a triagem com a equipe de enfermagem no AGF. Um desses links já está operando, enquanto outros dois foram abertos para lidar com a demanda acumulada no ambulatório.

Para esta terça-feira, dia 13, o AGF Velha estará aberto ao público, oferecendo o atendimento presencial e, no mínimo, três salas de teleatendimento para evitar os contratempos enfrentados nesta segunda-feira.

Em decorrência da alta demanda, o AGF Garcia teve que encerrar as atividades mais cedo do que o esperado para garantir o atendimento a todos os pacientes presentes no ambulatório”.

Demanda no Hospital Santo Antônio

O Hospital Santo Antônio também está com uma alta demanda de atendimento durante o Carnaval. Segundo a assessoria, o HSA atende em média 250 pacientes por dia e nessa segunda-feira houve mais de 450 atendimentos. “Hoje [terça-feira] estamos passando pela mesma situação, mesmo estando com oito médicos no momento”, ressalta a nota.

O HSA também ressaltou que utiliza o Protocolo de Manchester, método de triagem muito utilizado no setor de saúde, desenvolvido com o objetivo de classificar a prioridade de atendimento dos pacientes.

A cor vermelha é de atendimento imediato. Laranja é para paciente que precisa de urgência no atendimento. Amarelo para atendimento rápido.

Já as cores verde e azul são para pacientes que não tem urgência no atendimento. “O verde e o azul que estão com um tempo de espera maior. Então, hoje, a espera está chegando de quatro a cinco horas de atendimento. E tudo isso muda quando chega uma ambulância, porque a ambulância é em emergência. Então, aquele paciente que está aguardando ficha verde, que não tem risco iminente à vida, ele espera ainda, porque entrou uma emergência.”

