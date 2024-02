Filho de empresário brusquense que morreu em colisão em São João Batista dá detalhes sobre momentos antes do acidente

Nesta segunda-feira, 13, Edson Laurindo, filho do empresário brusquense, João Laurindo, de 66 anos, entrou em contato com o jornal O Município e deu detalhes sobre momentos antes do grave acidente na rodovia SC-108, em São João Batista, que ocorreu no último sábado, 10, e vitimou o pai dele e o motociclista Flávio André de Melo Lima, de 28 anos.

João Laurindo conduzia o carro, modelo Fiat Fiorino. O veículo estava às margens da rodovia e fazia o retorno para a via, quando foi atingido por Flávio, que estava na moto, e transitava no sentido São João Batista a Nova Trento.

Segundo o filho, eles trabalharam juntos pela manhã na empresa Brusóleo, em Brusque, e marcaram de levar a família toda para o sítio, em São João Batista. Porém, João foi sozinho na frente, mas na metade do caminho o carro apresentou problemas.

“Como a Fiorino não tem ar condicionado, meu pai foi na frente sozinho, por volta das 14h, e eu iria levar a minha irmão e minha mãe mais tarde. O carro dele falhou e ele teve que estacionar. Meia hora depois, meu cunhado apareceu e eles identificaram que o problema no carro era uma vela, mas ele decidiu ir para o sítio assim mesmo. No momento em que ele estava atravessando a rua a moto apareceu e aconteceu o acidente”, contou.

Edson também desmentiu o boato de que o pai teria ingerido bebida alcoólica naquele dia. “Ali perto onde ele parou tem um bar, mas ele só parou por causa do carro. É revoltante saber que tem gente espalhando mentiras sobre ele. A única coisa que nós queríamos era passar um fim de semana juntos no sítio”, disse o filho.

João, que conduzia o carro, morava no bairro Águas Claras e deixou dois filhos, quatro netos e um bisneto. Flávio, que conduzia uma das motos, também morava no Águas Claras, deixou a esposa grávida de uma menina.

O acidente que ocorreu no sábado deixou uma terceira vítima. O homem, de 43 anos, que estava em uma moto Honda/CB 600F Hornet, conseguiu frear a motocicleta frear no momento do acidente e por isso só teve ferimentos leves.

Colaborou João Henrique Krieger

