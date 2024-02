Cesta básica tem aumento de 3% no mês de janeiro em Brusque

Em janeiro de 2024, o preço da cesta básica em Brusque registrou aumento de 3,06% em relação ao mês de dezembro, custando R$ 663,61. O produto registrado que mais aumentou foi a batata, com cerca de 64% de elevação no preço. Dos que caíram, o tomate aparece em primeiro com uma redução de -6.65%.

Se comparado com as capitais onde o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, o município de Brusque seguiu a tendência de variação positiva, que fez com que a Cesta tivesse elevação em 16 das 17 capitais pesquisadas (tabela 1).

Dos 13 produtos pesquisados, 7 apresentaram elevação de preço no mês de janeiro em Brusque. São eles: batata, arroz (5,57%), feijão (5,47), óleo (3,02%), carne (1,49%), café (0,96%) e leite (0,82%). Entre os alimentos que tiveram redução estão: tomate (-6,65%), banana (-4,0%), pão (-1,54%), manteiga (-1,02%) e a farinha de trigo (-0,50%). O preço do açúcar se manteve estável entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Confira a tabela com o preço de cada produto:

Em janeiro de 2024, o trabalhador de Brusque, remunerado pelo salário-mínimo de R$ 1.412, se considerarmos o salário-mínimo líquido (R$ 1.306,10), após o desconto de 7,5% da Previdência Social, precisou comprometer 50,81% da remuneração para adquirir os produtos da cesta básica, que é suficiente para alimentar um adulto durante um mês.

Em janeiro de 2024, o tempo de trabalho médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica em Brusque foi de 103 horas e 24 minutos.

