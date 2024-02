Homens ficam feridos após queda de telhado de casa no bairro Santa Terezinha

Na tarde desta terça-feira, 13, três homens precisaram ser encaminhados para o Hospital Azambuja após telhado desabar de uma casa que estava em obras na rua Mathias Moritz, no bairro Santa Terezinha, em Brusque.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um homem, de 56 anos, caiu junto com um telhado, que desabou de uma altura de 3 metros. A vítima relatou dor no braço esquerdo e teve suspeita de fratura na região.

Outros dois homens, de 42 e 51 anos, estavam próximos ao telhado no momento do acidente e também tiveram ferimentos leves. As três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Azambuja.

