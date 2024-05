VÍDEO – Motociclista morre em acidente na BR-101, em Joinville

Um motociclista morreu em um acidente na BR-101, em Joinville. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 2.

Segundo a Arteris Litoral Sul, a concessionária atendeu a uma colisão traseira no quilômetro (km) 46,8 da BR-101, no sentido Porto Alegre (RS). A ocorrência envolveu uma picape e uma motocicleta, com uma vítima fatal.

A concessionária foi acionada por volta das 07h45. A faixa esquerda foi interditada, com liberação por volta das 10h30.

No momento da liberação, havia 2 km de fila de congestionamento. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

