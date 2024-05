Hospital Azambuja realiza procedimento inédito para tratamento de aneurisma de aorta

O Hospital Azambuja realizou um procedimento inédito em sua unidade de Hemodinâmica. A ação foi realizada para tratar uma paciente com aneurisma de aorta paravisceral sintomático, uma condição de ameaça à vida que exigia intervenção imediata.

Conforme o médico responsável, cirurgião vascular Dr. Bernardo Ristow e sua equipe, composta pelo Dr. Carlos Ristow, Dra. Raquel Catto e Dr. Rodrigo Viana, foi necessário personalizar uma prótese para garantir a irrigação dos órgãos abdominais (rins, fígado, estômago e intestino).

“Este procedimento de alta complexidade só era realizado em grandes centros como Florianópolis, Blumenau e Joinville e atualmente pode ser realizado com segurança pela equipe de cirurgia vascular do Hospital Azambuja”, enfatiza Dr. Bernardo.

Sobre a singularidade desse procedimento e sua indicação, o médico ressalta que é, de fato, uma novidade na Hemodinâmica do Hospital Azambuja. Além disso, destaca que o procedimento é indicado para casos especialmente selecionados, em virtude da extrema complexidade e delicadeza do mesmo.

Procedimento

Foram necessárias cerca de 10 horas para concluir o procedimento. Quanto à recuperação, o médico afirma que após a cirurgia a paciente foi transferida para a UTI, onde recebeu monitoramento constante.

“O pós-operatório envolveu cuidados intensivos, mas felizmente não houve intercorrências significativas”, ressalta.

O gestor hospitalar, Gilberto Bastiani, expressa sua satisfação com o sucesso do procedimento e aproveita para agradecer à Secretaria de Estado da Saúde pelo apoio contínuo.

“Estamos extremamente gratos pela parceria e suporte da Secretaria de Estado da Saúde, que foi fundamental para alcançarmos a habilitação para realizarmos procedimentos como este no nosso hospital, aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Uma habilitação que ocorreu ainda no ano passado, primeiro de forma estadual, pelo voto de confiança e seriedade do Governo do Estado e da Secretaria de Saúde para com o trabalho que aqui realizamos, e mais recentemente este ano, o reconhecimento e habilitação junto ao Ministério da Saúde como Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular. São conquistas importantes para toda a população de Brusque e região”, destaca.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, também expressa sua satisfação com os procedimentos e atendimentos realizados na instituição.

“O Hospital Azambuja tem grande importância para região. Desde o início da gestão vimos o potencial da unidade na realização dos procedimentos cardiológicos e mobilizamos a nossa equipe técnica da SES para a habilitação. Este é nosso compromisso, fazer com que a população tenha acesso aos serviços de saúde nas suas regiões, sem precisar de deslocamentos. E a direção do Hospital está comprometida com esse propósito”, enfatiza.

Ainda segundo Bastiani, a habilitação é um reconhecimento do compromisso do Azambuja em oferecer tratamentos de alta qualidade e ampliar o acesso à saúde cardiovascular para a população. O gestor também elogia a dedicação e competência das equipes e profissionais do hospital, destacando o orgulho da instituição em proporcionar segurança e bem-estar aos pacientes.

“Poder trazer segurança e qualidade aos pacientes é a nossa maior motivação e responsabilidade”, conclui Bastiani.

Leia também:

1. Enchentes no RS servem de alerta para SC? Meteorologista avalia riscos em Brusque

2. Igreja Matriz de Rio do Sul é atingida por incêndio

3. Defesa de Luciano Hang afirma que aviões e helicópteros da Havan não foram utilizados por políticos nas eleições

4. “Calma, calabreso!”: Toninho Tornado e Netto Tomaz farão show stand up em Brusque

5. Brusque perde para o Atlético-GO na Arena Joinville pela Copa do Brasil

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: