VÍDEO – Mulher morre no hospital após cair de ônibus em movimento no Norte catarinense

Terezinha Antuner Baader, de 67 anos, morreu no hospital na quarta-feira, 17, após cair de um ônibus em movimento em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. O acidente aconteceu no dia 11 de janeiro no bairro Ilha da Figueira.

Terezinha foi sepultada no Cemitério Rio Branco, em Guaramirim. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento da queda de Terezinha.

Ao cair, ela bateu a cabeça no meio fio. Ela estava acompanhada da neta, que não se envolveu no acidente.

A empresa responsável pelo transporte público em Jaraguá do Sul, a Senhora dos Campos, divulgou uma nota, lamentando o acidente e se solidarizando com os familiares.

Além disso, garantiu que está colaborando com as investigações dos motivos que culminaram no falecimento da idosa. Confira a nota na íntegra:

“A empresa SENHORA DOS CAMPOS, concessionária responsável pelo sistema de transporte público da cidade de Jaraguá do Sul, lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido com a Sra. Terezinha Antunes Baader no dia 11/01/2024, às 15:50 horas, no bairro Ilha da Figueira em um veículo do transporte coletivo. A empresa se solidariza com os familiares e amigos pela perda irreparável.

A empresa, juntamente com as autoridades públicas, através das investigações, perícias, Inquérito Policial, entre outros, está analisando de forma detalhada os motivos que levaram a ocorrência do acidente que culminou no falecimento da Sra. Terezinha.

Esta medida é necessária, em um primeiro momento para esclarecer aos familiares, a população e aos órgãos públicos, bem como a elucidação das causas se mostra necessária porque a porta do veículo não estava aberta no momento do acidente. O modelo deste ônibus conta com um sistema de portas eletrônicas, que não podem ser acionadas com o veículo em movimento e/ou sem a sua parada total.

Importante destacar que o veículo em questão está certificado com as vistorias dos órgãos responsáveis e o dispositivo responsável pela abertura das portas é homologado junto ao INMETRO. Neste momento, o ônibus encontra-se retido para fins de perícia.

As informações sobre o ocorrido estão sendo consolidadas, as testemunhas sendo ouvidas e os pareceres técnicos do fabricante dos equipamentos embarcados e do próprio veículo estão em fase de elaboração.

Reforçamos nosso compromisso de reportar as informações necessárias assim que concluídas os levantamentos, análises e investigações”.

Assista ao vídeo:

