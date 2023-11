VÍDEO – Rachadura na cabeceira da ponte do terminal aumenta e trânsito segue em meia pista, em Brusque

A ponte Arthur Schlosser, popular ponte do terminal, foi interditada após a enchente que atingiu Brusque na sexta-feira, 17. A cabeceira da estrutura cedeu e há uma rachadura, que aumentou desde o dia em que a ponte foi parcialmente interditada. O trânsito segue em meia pista.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, o órgão monitora a situação e afirma que a ponte seguirá em meia pista no momento. Quando o conserto for realizado, a estrutura pode ser interditada totalmente.

“É uma situação complicada. Era uma obra antiga que foi feita, depois tivemos problema em 2011 e houve uma recuperação, e agora há problemas novamente”, comenta o coordenador.

Uma comparação entre duas imagens mostra que parte da cabeceira da ponte cedeu ainda mais entre sábado, 18, e a manhã desta segunda. Cugiki confirma o aumento da rachadura: “conforme o rio baixa, vai se movimentar mais”, diz. Confira:

Secretaria de Obras avalia situação

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, avalia que ainda durante a manhã ou no início da tarde desta segunda-feira, 20, deve ser apresentado um laudo da situação da ponte do terminal.

“Temos planejado a ida às avenidas Beira Rio e pontes para realizar um levantamento estrutural. A ponte passará por uma análise para verificarmos de qual forma vamos intervir”, relata o secretário.

*Colaborou Luiz Antonello

