Grandes estragos: saiba como está a situação de Botuverá após enchente

A Prefeitura de Botuverá atualizou a situação da cidade na manhã desta segunda-feira, 20, após as chuvas da última semana e da enchente.

Segundo a prefeitura, foram feitos os reparos necessários nas pontes Henrique Vanelli e João Pedrini.

Ainda de acordo com a prefeitura, os reparos nas tubulações danificadas estão em andamento, assim como a limpeza das diversas ruas atingidas pelas águas, deixando um rastro de lama.

Apesar dos danos causados, a normalização do abastecimento nas residências foi restabelecida em poucas horas.

Para discutir e alinhar as ações diante dos danos provocados pelas fortes chuvas e da decretação do estado de calamidade pública, está agendada uma reunião para a tarde desta segunda-feira entre a equipe do GRAC e as autoridades locais.

Veja as imagens:

