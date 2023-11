GALERIA – Enchente deixa cenário de destruição nas avenidas Beira Rio em Brusque

A enchente que atingiu Brusque na última sexta-feira, 17, deixou um cenário de destruição nas duas avenidas Beira Rio. Na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, na margem esquerda, próximo ao River Mall, é possível encontrar pedaços de asfalto, lajotas de calçadas e placas de sinalização arrancados pela correnteza.

Nesta segunda, 20, os trabalhadores da Secretaria de Obras continuam a limpeza das vias. Próximo dali, na margem direita, na avenida Bepe Roza, funcionários trabalhavam na retirada da lama. Troncos de árvores também estacionaram nas vias.

No Centro de Brusque, nas avenidas Bepe Roza e Arno Carlos Gracher, mais trabalhadores, com pás e carrinho de mão, retiram os reflexos da terceira maior enchente registrada oficialmente na cidade, atrás da de 1984 e 2011. Na sexta, o pico do rio Itajaí-Mirim foi de 8,96 metros por volta das 21h.

Os danos estruturais continuam sendo contabilizados pela Prefeitura de Brusque. Além dos trechos citados, há registros de pista cedida no Jardim Maluche e, próximo ao estádio Augusto Bauer, parte da calçada da Beira Rio desabou. Por ali, o asfalto na beirada da ponte Arthur Schlosser, conhecida como ponte do Terminal Urbano, também cedeu e a via segue em meia pista.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, existem vários trechos interditados nas Beira Rio. Houve a liberação de locais para auxiliar no horário de pico no início da manhã. Contudo, ele aponta ser necessário finalizar a limpeza.

“É bem complicado. Principalmente a margem esquerda, que não temos nem previsão de quando será liberada, onde tivemos pontos que o próprio asfalto foi arrancado. Na direita, imagino que boa parte será liberada, conforme os trechos que vão sendo finalizados. O pessoal do Obras trabalha direto para fazer a limpeza”, comenta.

Trabalho e reunião

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, detalha que a equipe da pasta e da Secretaria de Infraestrutura Estratégica foram para as duas margens da Beira Rio e pontes fazer um levantamento estrutural.

“Nossa previsão é que, no decorrer da manhã ou início da tarde, tenhamos uma posição completa dos danos”, completa. Durante a manhã de segunda, a prefeitura realiza uma reunião no gabinete do prefeito, André Vechi. Mais informações devem ser divulgadas durante a tarde.

Confira imagens da destruição nas avenidas Beira Rio:

Próximo ao River Mall, no bairro São Luiz:

Próximo ao estádio Augusto Bauer:

