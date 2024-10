VÍDEO – Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995

Para o especial Memórias de Guabiruba, o repórter Otávio Timm, o cinegrafista Tiago Schumacher e os moradores de Guabiruba, Eliseu e Marino Boos, embarcaram em uma aventura para chegar até o local em que um avião caiu em Guabiruba, em 1995.

Pela primeira vez, uma equipe de reportagem conseguiu registrar imagens exclusivas dos destroços. Foram 2h30 de subida intensa e mais 1h45 de descida, enfrentando trilhas e obstáculos imprevistos, mas sem desistir da missão. Os destroços do avião foram encontrados a cerca de 300 a 400 metros de altura.

Assista ao vídeo:



O acidente

O monomotor Cessna-Caravan da TAM caiu na serra do Gruenerwinkel, em Guabiruba, no dia 25 de setembro de 1995.

A aeronave, com capacidade para 12 pessoas, transportava naquela manhã o piloto Cláudio Teixeira da Silva, de 26 anos, e o co-piloto Carlos José Tasteiro, de 29 anos, ambos falecidos na colisão.

De acordo com o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), a tripulação decolou de Florianópolis com destino a Blumenau e Erechim em um voo regular de carga e passageiros.

Devido às condições climáticas, pousaram em Navegantes ao invés de Blumenau. Após uma melhoria do tempo, decolaram para Blumenau, mas desviaram para Brusque devido às condições climáticas. Segundo o Cenipa, o voo, de curta duração (cerca de 15 minutos), pode ter gerado excesso de confiança por parte da tripulação.

Antes do acidente, a tripulação, desorientada, comunicou-se com outra aeronave em Blumenau. Tanto a tripulação quanto a aeronave tinham licenças regulares, e o monomotor, com um ano de uso, foi revisado nove dias antes do acidente.

O Cenipa descartou falha mecânica. Ambos os pilotos eram de São Paulo e, naquele dia, estavam realizando um voo de treinamento.

Assista também ao vídeo em que testemunhas relembram queda do avião: