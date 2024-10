VÍDEO – Adolescente é resgatada após se afogar na Praia dos Ingleses, em Florianópolis

Uma adolescente de 12 anos se afogou durante a tarde desta segunda-feira, 21, na Praia dos Ingleses, em Florianópolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que era uma turista, brincava com uma prancha, quando acabou se soltando do equipamento.

Os agentes informaram que ela foi encontrada com grau 2 de afogamento. A menina foi retirada do mar e logo o primeiro atendimento foi realizado. Posteriormente, uma equipe do Arcanjo levou a jovem, em estado estável, para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis.

