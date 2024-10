Abel Moda Vôlei enfrenta Praia Clube nesta terça-feira pela Superliga

A Abel Moda Vôlei enfrenta o Praia Clube pela segunda rodada da Superliga Feminina, nesta terça-feira, 22, às 18h30, em Belo Horizonte. A partida será transmitida, ao vivo, pelo SporTV 2. O jogo acontece na Arena Dentil.

Na partida de estreia, a equipe brusquense enfrentou o Gerdau Minas e acabou sendo derrotada por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/22 e 25/12.

Estreia em casa

Na próxima rodada, as meninas farão sua estreia em casa, contra o Fluminense, nesta sexta-feira, 25, no Sesi Centro Esportivo, às 19h30. Os ingressos para a partida terão preços a partir de R$ 22 e estão disponíveis no site OneTicket.

Estão disponíveis ingressos para meia-entrada para professores e maiores de 60 anos. Crianças de até 10 anos não pagam.

