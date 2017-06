Volnei Varaschin realiza show com convidados em Brusque

O cantor e compositor Volnei Varaschin, ex-integrante do grupo Expresso Rural, se apresenta em Brusque nesta sexta-feira, 9.

O show será realizado a partir das 20h30 na Sociedade Beneficente.

A noite começa com jantar do Schmitt Buffet. O evento terá a participação de convidados especiais, como a cantora Giana Cervi e o compositor Beto Dunker, além dos ex-integrantes do Expresso Rural Tayrone Mandelli e Marcos Guiorzi.

A direção musical está a cargo de Bruno Moritz.

Após o show, a festa continua com Calinho Luminoso e Didi Maçaneiro.

Vendas de ingressos e reservas de mesa: 3351-2519 (AABB Brusque).