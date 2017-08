Volta Ciclística de Brusque será realizada no fim de semana

A 10ª edição da Volta Ciclística Cidade de Brusque será realizada neste fim de semana. A expectativa é de que a competição reúna cerca de 250 ciclistas, destaques para a participação da Seleção Brasileira Juvenil e das seleções argentina e uruguaia das categorias Júnior.

Segundo o técnico da Associação Brusquense de Ciclismo (Brucicle), organizadora do evento em parceria com a FME, Eduardo Gohr, somente a delegação uruguaia deve vir com 78 pessoas, entre eles 35 atletas. Da Argentina são esperados até 12 competidores. “Existe uma movimentação muito grande no Uruguai em torno dessa competição, que já se tornou um atrativo para eles. Ficamos felizes não somente pelo ciclismo, mas pela cidade como um todo, que acaba sendo um atrativo para essas pessoas tanto no turismo como no comércio”, ressalta.

Além de uruguaios e argentinos, também haverá competidores de vários estados do país, em especial da região Sul e de São Paulo. Brusque será representada por cerca de 20 atletas. Outro destaque é a presença de atletas da equipe Funvic, de São José dos Campos, “atualmente a melhor do país”, observa Gohr. É pela equipe paulista que compete André Gohr, filho de Eduardo.

Trajeto e inscrições

A 10ª edição da competição será disputada toda no trajeto da avenida Beira Rio com apoio da Guarda de Trânsito e da Polícia Militar. “Esse ano tivemos que inovar, com as três etapas na avenida Beira Rio. Graças a sensibilização da GTB, que vai nos dar total apoio, e a Polícia Militar, podemos fazer a programação de etapas todas dentro da área urbana do município”, diz Gohr.

O trecho do domingo (20), por exemplo, será disputado da Unifebe à Ponte do Trabalhador, indo e voltando pela mesma via. O trajeto tem pouco mais de cinco quilômetros e dependendo da categoria exige número diferente de voltas.

As inscrições para o evento podem ser realizadas até essa quarta-feira (16) no site da Federação Catarinense de Ciclismo: www.ciclismosc.com.br. “Realmente estamos com uma expectativa muito grande em cima destas inscrições. A Volta Ciclística de Brusque já é um evento de tradição, que chega à sua décima edição, algo muito difícil hoje em dia considerando as dificuldades em se organizar um evento. São poucos dentro do calendário da federação que se perpetuam, por isso é mais um motivo de orgulho para a cidade”, finaliza Eduardo Gohr.

Mudanças no trânsito

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade pede a colaboração dos motoristas, já que durante a competição partes da avenida Beira Rio estarão interditadas. De acordo com a Setram, neste sábado, 19, das 7h às 11h30 a via estará com o fluxo de veículos interrompido das proximidades da Bilu até o Fort Atacadista e das 13h às 18h, da Bilu até a rotatória da Apae.

Já no domingo, 20, das 7h às 11h30, a avenida estará bloqueada das imediações da Unifebe até a Ponte do Trabalhador. Os transeuntes devem estar atentos as sinalizações indicativas e podem optar por rotas alternativas, como as ruas Sete de Setembro, Santos Dumont, Dorval Luz ou Rodovia Antônio Heil para acessar os bairros Santa Rita e Santa Terezinha.

