Trimania Vale: apostadores de Brusque são premiados no giro da sorte

O concurso da Trimania Vale sorteado neste domingo, 13, premiou três apostadores de Brusque no giro da sorte.

Os brusquenses sorteados no giro da sorte, um do Nova Brasília, um do Centro I e outro do LImeira Baixa, faturaram R$ 1 mil cada. O prêmio principal, avaliado em R$ 180 mil — uma Tracker LT Turbo mais R$ 50 mil –, foi para uma aposta de Aurora.

O resultado completo e todos os nomes dos vencedores estão disponíveis no site da Trimania.

