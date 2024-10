As condições climáticas esperadas para o início desta semana devem ser marcadas pela influência da circulação marítima em Brusque e região, especialmente nesta segunda-feira, 14, e terça-feira, 15.

Em termos práticos, esse sistema indica uma maior cobertura de nuvens, dificultando aberturas prolongadas de sol.

Quem planeja atividades ao ar livre deve ficar atento, já que o risco de garoa não está descartado, especialmente do fim da tarde em direção à noite.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou um boletim detalhado, não apenas sobre o tempo a curto prazo, mas também com uma previsão abrangente para o restante da semana.

Confira a nota completa do profissional, que traz informações esclarecedoras, logo após a foto.

Brusque no início da semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

As informações deste boletim começam por destacar a previsão do tempo no início da semana em Brusque e região, onde a umidade vinda do mar tende a influenciar as condições meteorológicas na segunda e terça-feira.

Os que planejam atividades externas nesses dois dias devem ficar atentos, pois, embora baixo, o risco de garoa ou chuviscos isolados existe, especialmente entre o fim da tarde em direção à noite.

A presença de nuvens será constante, limitando, então, as aberturas mais prolongadas de sol, sinalizando assim, temperaturas agradáveis, entre 23°C e 26°C.

Brusque na sequência da semana

Ao avançar pela semana, a influência marítima deve começar a perder força a partir de quarta-feira, permitindo aberturas de sol de forma mais constante.

As temperaturas tendem a subir gradualmente, ultrapassando a marca de 27°C, com possibilidade de algumas cidades encostarem nos 30°C.

Na sexta-feira, uma frente fria deve atravessar Santa Catarina, chegando também a Brusque e região, com previsão de chuvas mais generalizadas.

No entanto, como essa data ainda está distante, é necessário monitorar as atualizações dos modelos meteorológicos, já que podem ocorrer mudanças nos próximos dias.

Essas são as informações mais recentes com base nas atualizações disponíveis até o momento.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

A parceria entre o Blog do Ciro Groh e seus patrocinadores continua gerando pautas relevantes e de grande interesse para o público.

Conheça os apoiadores comerciais que tornam esse conteúdo possível. Clique nos banners abaixo e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Imagens então revelam as cabeceiras do rio Itajaí-Mirim após as chuvas

2. GALERIA – Descubra o encanto que Guabiruba então esconde no Sternthal

O tempo na madrugada

Dando sequência à matéria, passamos a abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então coletadas pela rede Groh Estações.

A tabela a seguir apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, indicadas em vermelho para cada local.

Os volumes de chuva, acumulados entre o período de meia-noite até as primeiras horas do dia estão destacados em azul; confira os números.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Vamos encerrar esta pauta com chave de ouro, trazendo um momento especial para os nossos leitores.

Não perca a oportunidade de apreciar as maravilhosas fotos enviadas por nossa audiência, que capturam com emoção a essência de como a manhã desta segunda-feira despontou em cada local retratado nas legendas.

Cada imagem então carrega um pedaço da beleza e do encanto deste dia, revelando paisagens que inspiram e tocam o coração.

Desfrute dessas cenas marcantes e deixe-se envolver pela atmosfera única registrada em cada clique.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

• Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK