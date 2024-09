2º Pelznickeltag, em Guabiruba, destaca participação feminina para continuidade da tradição

Em uma tarde recheada de muita cultura, tradição e turismo, a Sociedade do Pelznickel reuniu mais de 50 mulheres para a 2ª edição do Pelznickeltag – Encontro Estadual de Pelznickels, em Guabiruba. O evento foi realizado na tarde de sábado, 28, com enfoque na participação feminina no processo de preservação da herança cultural.

A Pelznickeltag promoveu às participantes rodas de conversas, com mulheres inspiradoras que fizeram e continuam a fazer parte da tradição do Pelznickel. O grupo também confraternizou durante o café colonial.

Além de participar do evento, Aline Siegel compartilhou sua história com a Sociedade. Christkindl há 17 anos, a professora de Guabiruba se veste de branco e entrega doces para crianças desde 2007, quando recebeu o convite do tio, Fabiano Siegel, aos 13 anos. Para ela, ser Christkindl vai muito além do que apenas usar o traje.

“Ser Christkindl é uma gratificação enorme, faz parte do meu eu, faz parte da Aline. Torna o meu Natal cada ano melhor, saber que estou me colocando à disposição para trazer sorrisos, alegrias para as pessoas, dar um abraço de carinho, principalmente nas crianças, conversar com elas, perguntar como foi na escola, além de só entregar os doces. É trazer um pouquinho mais dessa alegria e magia que o Natal pode proporcionar para as pessoas”, disse emocionada.

O evento também contou com a participação da escritora, pesquisadora e reitora da Unifebe, Rosemari Glatz. Com um repertório rico de informações sobre a tradição cultural do Pelznickel, a professora compartilhou um pouco sobre o surgimento e a tradição da Christkindl.

“A Christkindl é um personagem que veio junto com os imigrantes alemães, que colonizaram Guabiruba e Brusque, em 1860, vindo da região de Baden, na Alemanha. Junto eles trouxeram, além dos seus costumes, também essa tradição tão forte que é a Christkindl, que traduzindo para o português significa Cristo Criança”, explica.

Além de Aline e Rosemari, a Pelznickeltag teve o protagonismo de outras mulheres importantes para a tradição. Entre as convidadas, a superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein, que participou de um bate-papo sobre a presença das mulheres na cultura e Tatiane Mendes da Rocha, representante da Cadeira de História e Preservação de Patrimônio Material e Imaterial pelo Conselho Municipal, que apresentou a pesquisa “Produção e Reprodução da tradição do Pelznickel em Guabiruba”, realizada por ela.

O presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler, ressalta a importância do tema escolhido para a segunda edição do encontro estadual.

“Fizemos o primeiro Pelznickeltag no ano passado com os Pelznickels, com os homens, e nesse ano foi uma ideia muito importante realizar essa segunda edição para as mulheres. Nada mais justo, pois elas são presenças vivas dentro da nossa tradição e mantêm isso vivo aqui na nossa cidade. Tanto as Omas e mais especificamente no evento as Christkindls. Então, as mulheres sempre estão juntas e sem elas, com certeza, a tradição não estaria andando e acontecendo”, enaltece.

O presidente agradece a presença das participantes e a todos que contribuíram para o sucesso do evento. “Nosso agradecimento a Fundação Cultural de Guabiruba, em especial ao Conselho de Cultura, aos palestrantes, a comunidade que prestigiou e todos que de alguma forma contribuíram para que a segunda edição do Pelznickeltag fosse realizada. Que venha o próximo!”, finaliza Vandrigo.

