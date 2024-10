Estreante na Casacor Santa Catarina 2024 o arquiteto Matheus Xavier, de Brusque, apresenta “Suítes Despertar”, um ambiente de 77 metros quadrados, dividido em três suítes. A mostra acontece até 24 de novembro, em Florianópolis.

As suítes contam com tons neutros, texturas naturais e materiais como pedras e MDF, o arquiteto criou um espaço pensado para proporcionar conforto e reconexão. “A ideia é que este seja um espaço onde as pessoas possam se desconectar da correria do cotidiano e se reconectar com si mesmas. Isso tudo, deixando seus pets em segurança e com conforto em um espaço projetado para eles.”, explica Matheus Xavier.

O ambiente foi pensado para refletir a essência de quem busca um lar ao mesmo tempo funcional e acolhedor, onde o presente se encontra com toques de nostalgia e um olhar voltado para o futuro. “As Suítes Despertar são uma experiência sensorial que conecta o presente ao agora. Criamos um ambiente que oferece paz e reconexão, onde o design funcional e a estética acolhedora se unem para transformar cada momento em uma vivência única”, finaliza o arquiteto.

Ao todo a Casacor Santa Catarina, edição Florianópolis é composta por cinquenta profissionais que assinam trinta ambientes marcados pelo pelo tema “De presente, o agora”. “Apesar de ocuparmos o mesmo lugar do ano passado, renovamos o roteiro de visitação com propostas de morar para diversos ambientes, além do paisagismo e operações comerciais. O público vai encontrar ideias para a casa ou negócios, sem contar a experiência oferecida por meio das criações do elenco”, comentam os diretores da mostra, Francis e Luiz Bernardo.

Conheça o elenco da CASACOR Santa Catarina 2024

A lista de profissionais é composta por 50 nomes entregam os 30 ambientes nesta edição. Marcada pelo tema “De presente, o agora“, a mostra catarinense acontece pelo segundo ano consecutivo no bairro João Paulo, no antigo Hotel Maria do Mar, onde será construído o luxuoso D/Season Residence Club. Entre estreantes e profissionais veteranos, a mostra dá vida a uma área de quase 10 mil metros quadrados que abrigava o icônico hotel.

Confira a lista de profissionais

Allan Chierighini e Maria Graziella de Oliveira

Aline Pires, Natália Prates, Júlia Prado e Lavínia Duzzo Ghros

Ana Trevisan

André Manara e Paula Polidoro Figueiredo

Barbara Soldi e Laura Floriano

Beatriz Zeglin + Clarice Wolowski e Juliana Castro

Beto Gebara e Marila Filártiga

Bruna Sposito

Emanuelli Schneiders e Leonardo Gazzoni

Guilherme Garcia

Jandyra Zanella e Idriane Martins

Jodeli Laurindo Florenço

Juliana Laurindo e Sarah Fernandes

Junior Guarezi

Karen Nascimento Ramos

Karol Stolf, Rafael Gomes, Sandro Batalha Antunes e Cintia Costa Senna de Vasconcelos

Leandro Sumar

Leonardo Simões

Luiz Sentinger

Mariana Gomes, Amanda de Camargo Biesuz e Gabriel Broring

Mariana Maisonnave

Matheus Xavier

Michael Zanghelini

Nicole Oliveira da Silva e Maria Eduarda Machado Mussato

Rafaela Pereira

Rodrigo Gheller

Schaiana Alves e Lívia Cravo Lerch

Taiza dos Santos

Tiago Bortolança

Yuri Bini e Daniela Kumagai

Serviço

O quê: Casacor Santa Catarina – Florianópolis

Quando: de 29 de setembro até 24 de novembro

Onde: D/Season Residence Club, Florianópolis – SC

Ingressos: https://appcasacor.com.br/events/florianopolis-2024