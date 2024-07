Acidente entre carros é registrado no Centro II

Um acidente entre dois carros foi registrado na tarde desta quarta-feira, 10, em Brusque. O fato ocorreu na avenida Getúlio Vargas, por volta das 14h11, no Centro II.

Segundo testemunhas, um homem conduzia uma caminhonete branca enquanto uma mulher dirigia um carro preto. Com a condutora, estavam no carro duas crianças.

Os relatos mencionam que a camionete branca seguia no sentido Jardim Maluche-Centro II, e que realizou uma conversão à esquerda para entrar no estacionamento de uma loja. Neste momento, houve a colisão com o carro preto que seguia no sentido contrário.

Ainda de acordo com a testemunha, as vítimas foram levadas para o hospital, mas todos aparentavam estar bem.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e atendeu a ocorrência.

Leia também:

1. Pré-venda: livro que reúne testemunhos inéditos do Caso Ivo Renaux será lançado pelo jornal O Município

2. Filhote de cachorro é resgatado pelos bombeiros após pular muro e ficar preso por corrente em Guabiruba

3. Embarcação com dois tripulantes desaparece em São Francisco do Sul

4. Identificado jovem de 19 anos que morreu após cair em silo de arroz no Sul de SC

5. Pai de adolescente indaialense vítima do Ninho do Urubu irá integrar audiência pública internacional que clama por justiça

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: