Acidente entre dois carros deixa um homem ferido em Botuverá

Uma colisão traseira entre dois carros, com placas de Guabiruba e Brusque, deixou um dos motoristas, um homem de 53 anos, ferido, na rodovia Pedro Merizio, no bairro Pedras Grandes, em Botuverá, na tarde desta sexta-feira, 11.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 17h34. Ao chegar no local, encontrou um dos motoristas, de 74 anos, sem ferimentos e o homem de 53 anos consciente, orientado, mas relatando dores no na região do tórax e com um pequeno corte na língua.

Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

