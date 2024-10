Devido a alerta de chuvas fortes, Facisc pede que governo reforce monitoramento nas barragens

A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), por meio do Comitê das Águas, encaminhou ofício ao Governo do Estado de Santa Catarina, pedindo para que “reforce as medidas preventivas e implemente um monitoramento rigoroso das operações das barragens”.

“Os órgãos competentes, hidrólogos, Defesa Civil, têm competência para isso e estamos aqui para cooperar com o poder público, sendo a voz do setor produtivo, externando essa preocupação diante dos alertas emitidos nesta semana. No ano passado, também em outubro, tivemos uma enchente no Alto Vale que deixou cicatrizes até hoje”, explica a coordenadora do comitê e vice-presidente da Facisc, Rita Conti.

Confira ofício completo:

“Excelentíssimo Senhor Governador,

O Comitê das Águas da Facisc, criado em março deste ano em resposta à urgente necessidade de enfrentar os desafios relacionados às enchentes e à segurança hídrica nas cidades, dirige-se a Vossa Excelência para expressar nossa profunda preocupação. Com a chegada do mês de outubro, relembramos com pesar os eventos climáticos que marcaram o mesmo período do ano passado. Ainda impactados pela última enchente, que deixou cicatrizes visíveis na população, estamos diante de previsões de chuvas intensas até sexta-feira, 11 de outubro, com risco elevado de inundações, enxurradas e deslizamentos.

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, em conjunto com a Epagri/Ciram, já emitiu um alerta sobre a possibilidade de chuvas intensas, prevendo precipitações acumuladas entre 100 e 200mm em diversas áreas, especialmente na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. A combinação de um sistema de baixa pressão com a circulação marítima resultará em chuva persistente e volumosa. As regiões do Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis devem estar em alerta máximo para possíveis enxurradas rápidas e inundações graduais.

Diante desse cenário crítico, é imperativo que o governo estadual reforce as medidas preventivas e implemente um monitoramento rigoroso das operações das barragens. Ressaltamos que a manutenção adequada e uma gestão cuidadosa dos recursos hídricos são fundamentais para evitar o agravamento da situação. Assim sendo, solicitamos respeitosamente que o governo reavalie a estratégia atual de operação das barragens. É fundamental que as decisões sejam fundamentadas em dados técnicos robustos e na experiência vivida pela população.

Estamos à disposição para colaborar com o governo na busca por soluções que assegurem a segurança hídrica e o bem-estar da população catarinense”.

