Morre aos 103 anos, veterano catarinense que lutou na Segunda Guerra Mundial, em Balneário Camboriú

Faleceu, nesta quinta-feira, 10, aos 103 anos, José Bernardino Coelho, último catarinense que lutou na Segunda Guerra Mundial pelo 23º Batalhão de Infantaria, em Balneário Camboriú.

Natural de Balneário Camboriú, o veterano era o último integrante da Força Expedicionária Brasileira vinculado ao 23º Batalhão de Infantaria e foi um dos 538 militares convocados pela organização militar para lutar na guerra.

Conforme a corporação, ele morreu em decorrência de causas naturais.

O velório ocorreu na quinta-feira, 10, no Cemitério Municipal da Fazenda, em Itajaí, e o sepultamento, com honras militares, foi realizado no mesmo local, nesta sexta-feira, 11, às 11h.

“Aos familiares e amigos, o Sentinela do Vale expressa os nossos sentimentos e ao eterno herói, nossa mais respeitosa continência”, compartilhou o perfil do batalhão nas redes sociais.

A prefeitura também lamentou a sua morte. “Aos familiares e amigos do Sr. José Bernardino Coelho, o Município presta condolências e solidariedade”.

