Pulso de Aço e Comedores de Rollmops: conheça as novas brincadeiras da Fenarreco

A 37ª Fenarreco conta com duas novas brincadeiras: o Pulso de Aço e Comedores de Rollmops. Ao jornal O Município, o turismólogo Ademir Moraes explica que ambas são brincadeiras típicas que ganharam notoriedade nas festas alemãs no Brasil.

“O Pulso de aço testa a força e a resistência. Já o rollmops é um teste para quem consegue comer no menor tempo possível sem fazer caretas”, afirma.

No Pulso de Aço, vence quem ficar mais tempo com o braço totalmente esticado segurando um caneco contendo 1 litro de chope. Quem baixar o copo ou curvar o braço ou o punho perde o jogo.

Já no Comedores de Rollmops, vence quem comer a maior quantidade da iguaria em um minuto sem fazer careta. Os competidores terão água e cerveja à sua disposição.

Ambas as brincadeiras terão entre três a cinco competidores, dependendo da quantidade de público participante. As premiações variam de kits de cerveja a vale compras em lojas. Os prêmios serão definidos apenas no dia da brincadeira.

O Pulso de Aço acontecerá todas as noites entre 19h e 21h, e os Comedores de Rollmops somente sábado e domingos ao meio-dia e às 20h. O Guia da Fenarreco, realizado pelo jornal O Município, você confere aqui.

