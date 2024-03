Adolescente de 13 anos morre após acidente entre bicicleta e caminhão em Itajaí

Uma adolescente de 13 anos morreu após um acidente entre um caminhão e uma bicicleta na SC-412, em Itajaí, na tarde de quinta-feira, 7. O acidente aconteceu no bairro Espinheiros por volta das 15h30.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu uma bicicleta Ever Aro 29, conduzida pela adolescente, e um caminhão Scania R450, conduzido por um homem de 55 anos.

A adolescente morreu no local. O condutor do caminhão informou que o acidente aconteceu quando ele saia do estacionamento de uma empresa para entrar na rodovia e, ao efetuar a manobra na margem da via, não viu a ciclista, que transitava pelo acostamento no sentido contrário.

Ele disse que foi avisado por um outro condutor que a jovem transitava pela rodovia. O homem acionou o socorro instantes após o acidente.

Consta no relatório que ambos os envolvidos contribuíram para o acidente, pois a ciclista transitava pela contramão e o homem não prestou atenção ao sair do estacionamento.

A Polícia Científica foi acionada e prestou apoio à ocorrência. Não foram divulgadas mais informações do acidente.

