Adolescente de 14 anos morre afogado após cair em rio no Norte de Santa Catarina

O corpo do adolescente Flávio Paszcuk, de 14 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira, 2, no rio Canoinhas, no Norte de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, ele foi localizado por volta das 16h30, na rua Júlio Budant Neto, no bairro Campo da Água Verde.

Conforme os bombeiros, o jovem estava desaparecido desde a quinta-feira, 1º, após tentar lavar a mão no rio, quando escorregou e caiu. As equipes de Canoinhas e Porto União haviam retornado às buscas às 7h de sexta-feira.

Foram realizadas varreduras com três embarcações ao longo do rio, busca aquática com garatéias, além de esforços subaquáticos com sonar e mergulhador habilitado.

Entretanto, no fim da tarde, o corpo de Flávio foi encontrado e retirado das águas. Ele estava em ponto próximo de onde havia caído. Após isso, as equipes de busca foram desmobilizadas, deixando o local sob os cuidados da Polícia Científica.

Velório

De acordo com a funerária Unissel, Flávio deixa enlutados pai, mãe, tios, primos e demais familiares e amigos. Neste sábado, 3, o velório foi realizado na sala de velórios da Igreja São Francisco, em Canoinhas. O sepultamento ocorreu no cemitério Municipal de Três Barras.

