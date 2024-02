Adolescente de 16 anos fica ferido no crânio após acidente entre carro e bicicleta no Tomaz Coelho, em Brusque

Um ciclista de 16 anos ficou ferido após um acidente com um carro no bairro Tomaz Coelho, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 28. O acidente aconteceu na rua Alberto Klabunde por volta das 7h15.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente estava deitado na via. Ele apresentava contusão no crânio e um corte no queixo.

Ele relatou perda de consciência e foi levado ao Hospital Azambuja. O carro, um Chevrolet Prisma, com placas de Brusque, era conduzido por uma mulher de 35 anos que não sofreu ferimentos.

