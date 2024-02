Fevereiro chega ao seu penúltimo dia, prometendo a continuidade do clima de verão em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí para esta quarta-feira, 28.

Em um contexto prático, isso implica que o ar abafado segue predominando, mantendo-se como o principal regulador dos termômetros, cenário que se estenderá igualmente para a quinta-feira, 29, último dia do mês.

E para os que aguardam ansiosamente por notícias sobre os primeiros sinais de frio na região brusquense, as informações, até o momento, não são muito animadoras, especialmente considerando a proximidade da chegada de março.

Informações preliminares, fornecidas por especialistas em meteorologia, sugerem a persistência do clima de verão em toda Santa Catarina.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou com a nossa coluna, suas considerações sobre a síntese mencionada anteriormente.

No boletim subsequente, ele fornece detalhes abrangentes sobre o que podemos esperar ao analisar uma previsão futura. Confira a seguir.

O clima no desfecho de fevereiro

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de nos aprofundarmos na perspectiva do clima para o mês de março em Brusque e no Vale do Itajaí como um todo, vamos primeiro examinar a previsão para a reta final de fevereiro, ou seja, esta quarta e quinta-feira.

Durante os dois dias mencionados, o clima de verão tende a prevalecer, caracterizado por períodos de sol entre nuvens, abafamento e temperaturas que podem ultrapassar os 32 a 33°C.

Este padrão climático trará consigo as típicas trovoadas da estação, que serão bastante irregulares em sua distribuição.

Em outras palavras, uma determinada área pode ser fortemente afetada, enquanto outra próxima fica sujeita a experimentar pouco ou nenhum impacto.

O clima em março

Quando voltamos nossa atenção para o mês de março, é possível antecipar que os casacos e cachecóis irão permanecer nos armários em Brusque e cidades circunvizinhas.

Isso porque não há perspectiva de frio em vista a curto prazo para Brusque e toda a região, especialmente ao olharmos para a primeira quinzena do próximo mês.

Conforme as projeções dos modelos meteorológicos, esse período deve manter a tendência do atual clima de verão, semelhante ao que está sendo previsto para esta quarta e quinta-feira, marcado pela sensação de abafamento.

As expectativas indicam que alguns dias serão mais quentes; já outros, nem tanto. Contudo, de maneira geral, a maioria deles deverá registrar picos de temperaturas acima dos 30°C.

Portanto, para aqueles que aguardam ansiosamente pela chegada do clima invernal, parece que terão que esperar um pouco mais.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Interessante ressaltar que alguns locais tiveram ocorrência de garoa durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry



*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

