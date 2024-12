Adolescente desaparecido é encontrado morto em área de mangue em Joinville

Um adolescente, identificado como Gustavo Souza Pascoal, de 14 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 9, em uma área de mangue de Joinville. Ele estava desaparecido desde a tarde sábado, 7, e o corpo foi encontrado por pescadores na Avenida Kurt Meinert, no rio do Morro do Amaral, no bairro Paranaguamirim.

Segundo informações confirmadas pela equipe do Helicóptero Águia da Polícia Militar, Gustavo estava no mangue com amigos caçando caranguejos. Porém, a água no local teria subido rapidamente por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade e ele teria submergido.

Desde então, buscas por Gustavo estavam sendo realizadas pelos bombeiros, populares e também pela equipe do Helicóptero Águia, que esteve nas buscas apenas nas procuras iniciais.

Com uma força tarefa, pescadores encontraram o corpo da vítima na manhã desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e a Polícia Cientifica estiveram no local.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Gustavo.

Leia também:

1. “Os bons morrem antes”: familiares e amigos se despedem de empresária brusquense que morreu em acidente na Ivo Silveira

2. VÍDEO – Mulher aciona polícia após filho destruir parte da casa no São Pedro

3. Última missa jovem de 2024 em Brusque será na Arena Multiuso

4. Futuro da Villa Quisisana: herdeiro planeja doar casarão histórico de Brusque

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (02 a 04/12)

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: