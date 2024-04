Alagamentos aumentam risco de leptospirose em Santa Catarina, alerta Secretaria de Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou uma nota alertando sobre o risco do contato com água contaminada pelos alagamentos que atingem algumas cidades de Santa Catarina. Além da destruição causada pelas fortes chuvas e enxurradas, após o registro de inundações aumentam os casos de leptospirose.

As águas dos alagamentos podem estar contaminadas pelo esgoto e urina do rato e provocar sérios problemas de saúde. Em alguns casos, a contaminação pode ser grave. Pessoas que tiveram contato com as enchentes e apresentarem febre, dor no corpo e dor de cabeça até 40 dias após o ocorrido devem informar ao médico que tiveram contato com água suja.

“As pessoas que possam ter contato com a água da enchente necessitam usar botas, luvas ou qualquer outro tipo de material que isole os pés e as mãos. Quem tiver algum ferimento deve evitar os locais alagados”, alerta João Augusto Brancher Fuck, diretor da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina.

A leptospirose é uma doença grave, causada por uma bactéria presente na urina contaminada de animais, principalmente ratos. A bactéria penetra no corpo por machucados e, até mesmo, pela pele sadia quando a pessoa fica muito tempo na água. Por isso, o risco é maior em épocas de enchentes e alagamentos.

Os sintomas iniciais podem ser semelhantes aos da gripe, começando abruptamente, com febre alta, dor de cabeça, mal-estar e muitas dores no corpo. Um sintoma bastante característico é uma forte dor nas panturrilhas. A leptospirose pode evoluir para quadros graves, com aparecimento de icterícia, a pele fica com um tom amarelo-avermelhado. Os sangramentos podem aparecer na fase mais avançada, com dificuldade respiratória e pode levar à morte.

“É importante termos uma atenção redobrada com os mais vulneráveis, como os idosos, crianças e aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Se for necessário ter contato com a água, é fundamental seguir as recomendações e se proteger”, finaliza João.

Medidas de prevenção

Evite contato com água ou lama de enchentes e não deixe que crianças brinquem no local;

Use botas e luvas quando trabalhar em áreas com água possivelmente contaminada, como no caso de alagamentos. Se isso não for possível, use sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés;

Quando as águas baixarem, é necessário retirar a lama e desinfetar as casas, sempre se protegendo com luvas e botas. O chão, paredes e objetos devem ser lavados e desinfetados com água sanitária (Hipoclorito de Sódio 2,5%), na proporção de dois copos (200 ml cada) do produto para um balde de 20 litros de água, deixando agir por 15 minutos;

Jogue fora alimentos e medicamentos que tiveram contato com a água dos alagamentos.

