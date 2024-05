Almoço de Ideias: 24ª edição do evento em Brusque terá palestra do secretário da Indústria, Comércio e Serviços de SC

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza no dia 27, a 24ª edição do Almoço de Ideias, na Sociedade Esportiva Bandeirante. Neste ano, o tradicional evento terá como palestrante Silvio Dreveck, secretário da Indústria, Comércio e Serviços de Santa Catarina, que apresentará a palestra “Incentivos com políticas públicas para o desenvolvimento de Santa Catarina”.

A ideia de convidar o secretário para participar deste importante encontro com a classe empresarial local surgiu após a participação do presidente da Acibr, Marlon Sassi, em um evento com a presença de Dreveck.

“Nessas reuniões, percebemos que existem muitos incentivos de valores, principalmente para inovação, que as empresas ainda não conhecem. Por isso estendemos o convite para que o secretário esteja em Brusque e divulgue esses incentivos à classe empresarial”, comenta Sassi.

O presidente da Acibr destaca que o 24º Almoço de Ideias segue na mesma linha da edição anterior, que teve o secretário de Estado da Fazenda, Cléverson Siewert, como palestrante.

“Queremos trazer o governo de Santa Catarina cada vez mais próximo das nossas três cidades, e o Almoço de Ideias é uma ótima oportunidade para isso. No ano passado, inclusive, tivemos a presença do governador Jorginho Mello, ao qual novamente fizemos o convite”, conta.

Rede de contatos

Já consolidado no calendário de eventos de Brusque, Sassi ressalta que o Almoço de Ideias é uma oportunidade para que os empresários adquiram conhecimento e ampliem sua rede de contatos.

“É um momento rápido, dinâmico, com informações interessantes e que proporciona um networking entre os participantes, criando um ambiente de negócios favorável na nossa região”.

A 24ª edição do Almoço de Ideias é uma realização da ACIBr, com apoio do BRDE, Fiesc, Unifebe, Sicoob, Linear e HJ Tinturaria.

A recepção do evento será às 11h, com a palestra marcada para às 12h. Após isso, às 13h acontecerá o almoço e às 14h30 o encerramento.

A entrada para o evento custará R$ 90 para associados da Acibr e R$ 100 para não associados.

Sobre o palestrante

Silvio Dreveck é natural de Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina. Foi vereador, secretário de Saúde e prefeito de São Bento do Sul por dois mandatos. Foi deputado estadual por três mandatos, de 2007 a 2019, e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina de 2017 a 2018.

É formado em Administração, com especialização em Recursos Humanos e Finanças. Em fevereiro de 2023, foi nomeado secretário da Indústria, Comércio e Serviços de Santa Catarina.

