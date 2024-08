Alunos de Brusque são campeões em concurso nacional de matemática

Três alunos da Escola Sesi de Brusque foram campeões do concurso nacional Canguru de Matemática Brasil realizado na semana passada. O evento reúne estudantes do ensino fundamental e médio. Além deles, o colégio ainda conquistou mais três medalhas de prata e nove de bronze, além de 39 certificados de honra ao mérito.

Os alunos que receberam ouro foram: Henrique Dorow, Rafaela Rocha Fischer e Cauê Kamers Serpa. Já os estudantes que conquistaram medalha de prata foram: Mateus Zimmermann Orlandi, Vinícius Buttchewitz e Camila Eifler Mariano.

Por fim, os jovens que receberam bronze foram: Lina Miguel Nunes, Lara Dalagnolli, Matheus Cani, Pietro Comandolli Andreotti, Higor Muller Medeiros, Leonardo Dada Grisa, Lorenzo Soares Maciel, Maria Eduarda Reiter Peres e Maria Eduarda Schwamberger.

O concurso Canguru é realizado em todo o mundo e conta com 6 milhões de participantes por ano em mais de 95 países. O objetivo da premiação é apresentar questões de raciocínio lógico e resolução de problemas que buscam encorajar o engajamento e despertar o amor pela matemática.

Conforme Louise Caetano, coordenadora de educação básica, a Escola Sesi de Brusque participa do evento desde 2017 e sempre teve um número expressivo de participantes e medalhistas. “Olimpíadas e concursos são desafiadores e trazem um universo de possibilidades para os alunos e professores, por que para todas as áreas têm algo em que os alunos participam. Assim, cada um pode se inscrever no que tem mais interesse e afinidade”, explica ela.

Ainda de acordo com Louise, uma das vantagens de participar do concurso, é de poder mensurar com mais detalhes como está o processo de aprendizagem dentro de sala de aula.

Para Silvana Meneghini, gerente regional do Sesi/Senai do Vale do Itajaí Mirim, esta é uma competição de grande relevância já que estimula o interesse e o raciocínio lógico dos estudantes. “Ao participar, os alunos têm a oportunidade de se desafiar e aprimorar suas habilidades matemáticas de forma divertida e acessível. Além de promover a excelência acadêmica, o concurso fomenta o gosto pela matemática. Estamos muito orgulhosos do desempenho dos nossos estudantes”, finaliza ela.

