Motociclista morre após acidente com caminhão na BR-470, em Blumenau

Um motociclista, de 22 anos, morreu após uma colisão com um caminhão na BR-470, nesta sexta-feira, 23, no bairro Badenfurt, em Blumenau. O acidente aconteceu por volta das 8h10.

A vítima sofreu politraumatismo, sendo lesões graves, e morreu no local, conforme o relatório do Corpo de Bombeiros.

No local, a motocicleta Honda preta colidiu na lateral de um guincho Volkswagen branco, com placa do Rio Grande do Sul. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão, de 36 anos.

O Corpo de Bombeiros, o Samu, o helicóptero Arcanjo e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.

