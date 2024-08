Os moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, devem se preparar para uma mudança significativa no tempo, com a chegada de uma frente fria à região nesta sexta-feira, 23.

Este sistema promete, então, trazer o retorno das chuvas e a volta do frio intenso, que tende a dominar as temperaturas ao longo do fim de semana na região.

Para obter uma análise técnica sobre o assunto, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que nos forneceu um boletim informativo detalhado.

Confira a nota emitida pelo profissional logo após a imagem a seguir.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, devem se preparar para a chegada de uma frente fria nesta sexta-feira, que promete alterar o padrão meteorológico na região.

Quem tem atividades externas planejadas, seja a trabalho ou lazer, deve ficar atento e aproveitar mais o turno da manhã, pois há risco de chuva a partir do início da tarde.

As precipitações podem passar a ocorrer a qualquer momento, sem horário específico, portanto.

O sol, se aparecer, tende a surgir apenas por breves períodos, devido à previsão de intensa cobertura de nuvens.

As temperaturas ainda não declinam drasticamente, mas já sem o mesmo aquecimento dos dias anteriores, com picos máximos previstos de 22°C a 23°C, justamente por conta da maior nebulosidade.

Brusque e região no fim de semana

Ao avançar para as projeções do fim de semana, o sábado será marcado por um dia de alta umidade, com chuva a qualquer momento e frio úmido persistente, exigindo o uso de casacos em tempo integral.

As temperaturas máximas indicam não ultrapassar os 15°C a 16°C, sinalizando uma baixíssima sensação térmica ao longo do período.

Já no domingo, os modelos apontam para uma melhora gradativa das condições meteorológicas, diante do sol retornando à região brusquense.

O dia deve amanhecer gelado, com mínimas abaixo de 7°C a 8°C, e a estabilidade climática deve começar a predominar ao longo do dia, trazendo de volta o tempo seco.

Portanto, o panorama climático entre sexta-feira e domingo é de uma frente fria, que trará um novo episódio de frio intenso para todo o Vale do Itajaí-Mirim, conforme as últimas atualizações dos modelos.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Com o apoio dos nossos parceiros comerciais, estamos trazendo até você mais uma pauta relevante e cativante.

O Blog do Ciro Groh tem o prazer de apresentar cada um dos anunciantes que investem neste trabalho. Confira os banners abaixo para, então, descobrir os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Neve inesquecível: relembre o evento histórico de 2013 em Brusque e região

2. História em cada esquina: fotos então revelam as casas antigas do Rio Branco, em Brusque

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos, então, focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Vale ressaltar que não houve ocorrências de chuva durante o período da meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo, então, com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a então apreciar as deslumbrantes paisagens compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 14

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK