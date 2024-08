Motociclista sofre acidente com carro no caminho para o trabalho no Águas Claras, em Brusque

Um acidente de trânsito na rua Florianópolis, no bairro Águas Claras, em Brusque, deixou um motociclista com ferimentos na manhã da quinta-feira, 22.

A colisão envolveu um Renault Sandero vermelho e uma motocicleta, resultando em uma colisão fronto-lateral.

A colisão aconteceu quando o carro, conduzido por uma mulher de 31 anos, atingiu a lateral da motocicleta em que o piloto, um homem de 34 anos, estava no trajeto do trabalho.

A condutora do carro não sofreu lesões e optou por recusar o atendimento médico. No entanto, o motociclista foi encontrado com sinais visíveis de dor e ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista foi encontrado consciente e orientado no local do acidente, mas com dor intensa no membro inferior esquerdo. A suspeita é de fratura no pé. Ele foi imobilizado e transportado em uma maca retrátil para garantir a estabilização durante o transporte.

A condutora do Sandero foi instruída a permanecer no local do acidente para registrar o boletim de ocorrência com a equipe da Polícia Militar, que foi acionada para prestar apoio na situação. A motocicleta envolvida no acidente ficou sob os cuidados dos envolvidos até a chegada das autoridades.

Leia também:

1. Homem é agredido por amigo com pedaço de vidro após aposta em jogo de sinuca em Ituporanga

2. Casal é preso tentando furtar mercado em Brusque

3. Eleições 2024: confira o patrimônio declarado de cada candidato a prefeito de Guabiruba

4. Substituição de rede de amianto de ruas do Centro de Brusque é discutida na Câmara de Vereadores

5. Em noite horrorosa de Ianson, Brusque é goleado pelo Goiás na 22ª rodada da Série B



Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: