Jovem fica ferido após bater moto em poste no Limoeiro, em Brusque

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após colidir com um poste na madrugada desta sexta-feira, 23, no Limoeiro, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 4h50.

O jovem foi encontrado pelos bombeiros na calçada, com dor intensa no braço direito, que estava fraturado. Ele também sofreu escoriações no joelho direito.

Ele foi imobilizado pelos socorristas e encaminhado ao Hospital Azambuja.

