Amigos colidem carros em poste durante disputa em alta velocidade em Timbó

Na madrugada desta terça-feira, 1º, dois carros colidiram e deixaram três pessoas feridas na rua Aristiliano Ramos, no bairro Das Capitais, em Timbó. O Corpo de Bombeiros Militar, Samu e Polícia Militar foram acionados e atenderam a ocorrência.

O acidente envolveu um Peugeot 308 e um Chevrolet Celta. De acordo com a PM, o condutor do Peugeot, de 35 anos, estava com o direito de dirigir suspenso.

A passageira do Celta, de 35 anos, relatou que os dois motoristas estavam juntos em uma lanchonete antes do acidente.

Ao saírem do local, os veículos seguiram lado a lado em alta velocidade pela rua Aristiliano Ramos, até que o Celta cortou a frente do Peugeot, resultando na colisão contra o poste. A passageira ainda ressaltou que pediu para os motoristas diminuírem a velocidade.

Segundo o relatório da PM, os condutores não se lembravam do acidente, mas confirmaram que estavam em uma lanchonete em Rio dos Cedros. O motorista do Celta admitiu ter consumido bebidas alcoólicas. Já o condutor do Peugeot negou, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A Polícia Militar recolheu ambos os carros ao pátio conveniado. Os bombeiros e a equipe do Samu encaminhou os três envolvidos até o Hospital Oase.

Leia também:

1. Calor abre outubro em Brusque, com frente fria a caminho; veja a previsão

2. Adolescente é encaminhado ao hospital após acidente entre bicicleta e carro no Souza Cruz

3. Homem que abastecia diversos pontos de droga é preso em Brusque

4. Após 12 anos, Botuverá tem primeiro debate entre candidatos a prefeito nesta terça-feira; saiba como assistir

5. O que os candidatos a prefeito de Brusque propõem para assistência social



Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: