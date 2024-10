Homem que estuprou filhas de amiga da família é condenado em Criciúma; saiba pena

Após denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), um homem de 59 anos foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra duas crianças, de 6 e 10 anos na época dos fatos, em Criciúma. A sentença foi fixada em 46 anos e oito meses de reclusão em regime inicial fechado.

As investigações apontam que os crimes teriam sido praticados entre 2017 e 2018, no período em que as meninas ficavam na casa do réu e de sua esposa para que a mãe pudesse trabalhar. Conforme relatos, quando a esposa do homem não estava perto, ele estuprava as duas irmãs.

Para que as meninas não relatassem a situação, o réu as ameaçava dizendo que se arrependeriam caso alguém ficasse sabendo. A denúncia somente foi feita às autoridades após uma das irmãs não aguentar mais a situação e contar os fatos à mãe.

O MP-SC, por meio da 10ª Promotoria de Justiça, apresentou uma denúncia contra o homem em abril de 2018, mas o réu não foi localizado, ficando o processo suspenso — o Código Penal estabelece que, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”.

Em outubro de 2023, a prisão preventiva do homem foi decretada, sendo cumprida em junho de 2024. Nesta quarta-feira, 25, três meses após sua prisão, a sentença foi proferida, fixando a pena em 46 anos e oito meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável contra duas vítimas.

O réu teve negado o direito de recorrer em liberdade.

