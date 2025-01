A Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, surge como um dos destinos mais promissores do litoral catarinense, unindo a preservação ambiental com a proximidade de uma das cidades mais dinâmicas do Brasil.

Diferente do ritmo acelerado e da verticalização marcante da Praia Central, o Estaleiro entrega um estilo de vida mais sereno, com baixa densidade populacional, imóveis horizontais de alto padrão, vistas privilegiadas para o mar e áreas verdes preservadas. Essa região atrai investidores que valorizam privacidade e sofisticação, sem abrir mão da proximidade aos serviços e conveniências da cidade. Além disso, a valorização crescente da área reforça seu potencial como um investimento sólido e diferenciado.

Nesse cenário, a incorporadora AYA, fundada por Alan Eccel, Guilhermo Zonta e Henrique Rebello estabelece um novo padrão de convivência com a natureza, associando design contemporâneo e sustentabilidade em projetos visionários.

O nome “AYA”, que significa “vida” em Quéchua, reflete o propósito da marca: reconectar o ser humano à natureza e proporcionar experiências sensoriais únicas. Seus empreendimentos não são apenas construções, mas verdadeiras obras de arte que dialogam com a biodiversidade local. Um exemplo disso é o AYA Casas, onde cada unidade é isolada por 250 metros quadrados de mata nativa, formando corredores naturais que permitem o trânsito da fauna sem interferências. Além disso, a disposição dos imóveis em zigue-zague garantem privacidade e respeitam o meio ambiente com áreas preservadas.

Com projetos assinados pelo renomado argentino Luciano Kruk, um dos maiores expoentes da arquitetura mundial, a AYA traz à região um design exclusivo. “Quando concreto e natureza se encontram, o resultado é arte”, afirma a diretora comercial da AYA, Francis Canello.

O compromisso com a preservação vai além das construções. A empresa desempenha papel crucial na mudança de legislações locais, como a introdução de rooftops verdes no Estaleiro, substituindo telhados tradicionais por soluções acolhedoras e ambientalmente amigáveis.

Os empreendimentos da AYA oferecem mais do que imóveis: proporcionam um estilo de vida que equilibra o luxo silencioso e o ecossistema exuberante. “Este projeto me permitiu realizar um sonho que era poder trabalhar em paisagens de presença forte onde a natureza é muito potente”, afirma Kruk. A Casa Conceito, um espaço que será inaugurado em breve, permitirá que clientes e parceiros vivenciem a fusão única entre modernidade e paisagens intocadas, refletindo a essência da incorporadora.

A localização da Praia do Estaleiro, a apenas 15 minutos do Centro de Balneário Camboriú, reforça a experiência de viver em sintonia com a natureza sem abrir mão de uma atmosfera cosmopolita com restaurantes renomados, serviços de delivery e lojas de luxo.

Com um pipeline de projetos avaliados em R$ 300 milhões de VGV, a AYA solidifica o Estaleiro como um dos mercados mais exclusivos do Brasil, priorizando legado e propósito em cada empreendimento. A marca não se posiciona apenas como uma incorporadora, mas como defensora da essência da região e do equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental.