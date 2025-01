Colaborou Mariana Parra

O cantor Alex Raiz está prestes a dar um importante passo em sua trajetória musical. No próximo dia 5, lançará sua primeira música autoral “Novo Ser” em todas as plataformas digitais. A novidade marca o início de um projeto promissor que prevê o lançamento de cinco músicas inéditas ao longo do ano.

Alex começou sua carreira há 25 anos no Colégio São Luiz tocando trompete. Viajou para a Alemanha, deu aulas e foi membro do Bloco Orquestra e na banda sinfônica na rádio Univali, participou de duas bandas, fundando a terceira, chamada Sunset – na qual faz parte até hoje.

Com um estilo musical misto de reggae, samba, pop rock, mas sempre mantendo a raiz brasileira, Alex busca transmitir mensagens de renovação e autoconhecimento em suas composições. “Novo Ser” promete ser “um hino de transformação”, representando uma nova fase não apenas na carreira do artista, mas também em sua vida pessoal.

“Eu quero que ela toque a alma das pessoas. E já está tocando, porque quem ouviu nos bastidores, até mesmo tocando trechos no Instagram, me mandou mensagem falando:’Nossa eu chorei aqui com a tua música’. Ficaram emocionadas com a letra”, comentou o compositor.

O lançamento de “Novo Ser” é apenas o começo de um ano movimentado para Alex Raiz. Com mais quatro músicas planejadas, e uma segunda indo para estúdio, o cantor promete surpreender o público com composições autênticas e profundas. Além disso, ele já revelou que serão lançadas novas músicas até três meses.

“Acredito que depois desse tempo todo passando por várias experiências de vida, eu estou pronto. E agora pronto para esse novo ser e tem muita coisa boa vindo por aí”, explicou o artista.

O lançamento de “Novo Ser”, marcado para o próximo dia 5 nas plataformas de streaming, será um marco não apenas para a carreira de Alex, mas também para o cenário musical de Brusque, que ganha mais um representante de peso no mercado.