Com Isabel Almeida e Rainnê Yuka

A arquiteta Daniela Schmitt promoveu na quinta-feira, 1, a Oficina de Aquarela, ministrada pelo artista e poeta visual Arthur Grangeia e com a presença de arquitetos convidados, na loja Dass Design, em Balneário Camboriú.

Para Daniela Schmitt, o evento foi uma grande oportunidade de troca de experiências com o artista. “A arte é uma forma de expressão e admiro o trabalho do Arthur Grangeia, pela maneira como o artista conecta a pintura com a literatura”.

Arthur Grangeia, arquiteto de formação, mistura diferentes estilos artísticos de artes plásticas. O artista usa diversas técnicas para produzir pinturas em páginas de livros e em murais de azulejaria. Por meio de seu trabalho, cria novas representações de obras literárias e amplia as interpretações, sensações e significados das páginas dos livros.

A obra “Aquarela sobre livro Cobra Norato (Raul Ворр)”, de Arthur Grangeia, faz parte do ambiente “Pausa Para o Presente”, do escritório Daniela Schmitt Arquitetura na Casacor Santa Catarina. A obra de aquarela, que faz parte da série Utopia brasileira, é formada por vinte exemplares de Cobra Norato, livro escrito por Raul Bopp, em 1921, e também considerado um dos mais importantes poemas do Modernismo Brasileiro.

Na Casacor, a obra de Arthur Grangeia e os tons de verde em texturas e formas distintas foram utilizados para remeter a natureza dentro do ambiente que representa o uso de varanda e living. “Os verdes predominam no espaço, utilizamos o mesmo tom da parede para criar a trama do teto, e buscamos trazer o equilíbrio e harmonia através das paisagens pintadas com o calor da praia. Junto a isso, os materiais naturais utilizados acolhem e convidam a parar, desfrutar e celebrar o agora”, finaliza Daniela Schmitt.